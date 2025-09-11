Украинские военные обеспокоились изменением позиции США по помощи

Ранее США и Украина обсуждали крупную сделку на сумму около 100 миллиардов долларов, которая предусматривает поставки американского вооружения в обмен на передачу интеллектуальных прав на украинские военные разработки. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал Вашингтону пакет вооружения на 90 миллиардов долларов, включая системы ПВО Patriot, и сообщал о предварительных договоренностях по продаже украинских беспилотников.