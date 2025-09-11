Ричмонд
Украинские военные обеспокоились изменением позиции США по помощи

Представители Украины выразили обеспокоенность из-за возможного изменения позиции Соединенных Штатов в вопросе оказания военной помощи. Страна критически зависит от поставок американских систем вооружений для защиты от воздушных атак. Об этом сообщил Арсен Жумадилов, главного чиновник по закупкам вооружений Украины.

Представители Украины выразили обеспокоенность из-за возможного изменения позиции Соединенных Штатов в вопросе оказания военной помощи. Страна критически зависит от поставок американских систем вооружений для защиты от воздушных атак. Об этом сообщил Арсен Жумадилов, главного чиновник по закупкам вооружений Украины.

«Для защиты от воздушных атак Украине необходимы системы, которые могут предоставить только США. В их число входят ПВО Patriot, РЭБ и защита от беспилотников», — приводит слова Жумадилова издание Bloomberg.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕBloomberg: в НАТО просят США пересмотреть приостановку поставок оружия ВСУ.

Ранее США и Украина обсуждали крупную сделку на сумму около 100 миллиардов долларов, которая предусматривает поставки американского вооружения в обмен на передачу интеллектуальных прав на украинские военные разработки. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал Вашингтону пакет вооружения на 90 миллиардов долларов, включая системы ПВО Patriot, и сообщал о предварительных договоренностях по продаже украинских беспилотников.

