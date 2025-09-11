Осужденный за убийство «Мисс Самарская полиция — 2019» умер в тюремной больнице

В Самаре скончался Роман Каверин, обвиняемый в убийстве инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Янковской.
Как сообщает «МК в Самаре», смерть наступила в медицинском учреждении, где подсудимый находился на лечении. Уголовное дело против Каверина было приостановлено Советским районным судом из-за тяжёлого состояния здоровья обвиняемого.
Преступление, потрясшее город, произошло в ноябре 2022 года. Тело 28-летней Ирины Янковской было обнаружено утром 2 ноября возле дома на улице XXII Партсъезда с колото-резаным ранением в грудь. Подозреваемого задержали по показаниям свидетелей, запомнивших автомобиль, скрывшийся с места преступления. Каверин утверждал, что действовал в рамках самообороны, но следствие оспаривало эту версию.
Ирина Янковская была известна как победительница конкурса «Мисс улыбка» регионального ГУ МВД 2018 года и служила в системе правоохранительных органов. Её гибель вызвала широкий общественный резонанс. Со смертью Каверина уголовное производство будет прекращено.
