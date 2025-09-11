Осужденный за убийство «Мисс Самарская полиция — 2019» умер в тюремной больнице

Преступление, потрясшее город, произошло в ноябре 2022 года. Тело 28-летней Ирины Янковской было обнаружено утром 2 ноября возле дома на улице XXII Партсъезда с колото-резаным ранением в грудь. Подозреваемого задержали по показаниям свидетелей, запомнивших автомобиль, скрывшийся с места преступления. Каверин утверждал, что действовал в рамках самообороны, но следствие оспаривало эту версию.