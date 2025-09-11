Ричмонд
На Запорожской АЭС заявили об атаке ВСУ на объект подготовки персонала

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся атаке БПЛА. По информации пресс-службы ЗАЭС, удар пришелся по корпусу «Г», где находится уникальный полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

В результате атаки никто не пострадал.

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся атаке БПЛА. По информации пресс-службы ЗАЭС, удар пришелся по корпусу «Г», где находится уникальный полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

«По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет. Информация о характере и объеме разрушений на данный момент уточняется. Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме», — сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

В корпуcе «Г» размещен тренажерный комплекс, который используется для отработки навыков управления реакторными установками в условиях, максимально приближенных к реальным. В настоящее время специалисты проводят обследование поврежденного здания и уточняют масштабы материального ущерба. Эксплуатация энергоблоков продолжается в штатном режиме, угрозы безопасности населения и окружающей среды нет.

С начала 2025 года учебно-тренировочный центр ЗАЭС неоднократно подвергался атакам беспилотников, в том числе 5 января, 21 мая и 5 июня, когда удары также приходились по корпусу «Г» с уникальным тренажером реакторного зала. Руководство станции отмечало, что такие атаки нарушают международные принципы ядерной безопасности, однако критических разрушений и пострадавших ранее не фиксировалось.

