Один звонок стоил жителю Ростовской области 968 тысяч рублей

В Обливском районе Ростовской области 31-летний мужчина лишился почти миллиона рублей из-за обмана по телефону. Как потом рассказал дончанин полицейским, ему позвонил незнакомец. Человек представился силовиком.
Дальше аферист заявил, что произошла утечка данных, из-за чего якобы у мужчины прошел перевод средств в поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить дальнейшую потерю сбережений, мошенник настаивал на строгом выполнении всех его инструкциям.
Мужчина, напуганный перспективой уголовного дела и потерей финансов, взял несколько кредитов и перевел деньги на счета, продиктованные незнакомцем. Общая сумма ущерба составила 968 тысяч рублей.
В донском главке сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает подозреваемого.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Под Ростовом подросток на питбайке протаранил дорожный знак.