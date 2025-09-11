Один звонок стоил жителю Ростовской области 968 тысяч рублей

Дальше аферист заявил, что произошла утечка данных, из-за чего якобы у мужчины прошел перевод средств в поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить дальнейшую потерю сбережений, мошенник настаивал на строгом выполнении всех его инструкциям.