В Вашингтоне полиция оцепила штаб Демпартии после сообщения о бомбе

В Вашингтоне сотрудники полиции оцепили штаб-квартиру Демократической партии США после сообщения о возможном взрывном устройстве. Об этом информирует телеканал Fox News.
«На месте находятся десятки полицейских и сотрудников полиции, но пока нет ощущения крайней необходимости. Взрывчатых веществ пока не обнаружено», — прозвучало в эфире телеканала.
На данный момент правоохранители проводят проверку здания. Инцидент произошел на следующий день после убийства политика Чарли Кирка, в причастности к которому ранее подозревали членов Демпартии.
Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних выборах.