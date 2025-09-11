Ричмонд
В Вашингтоне полиция оцепила штаб Демпартии после сообщения о бомбе

Вашингтонская полиция оцепила штаб Демпартии из-за сообщения о бомбе, здание проверяют.

В Вашингтоне сотрудники полиции оцепили штаб-квартиру Демократической партии США после сообщения о возможном взрывном устройстве. Об этом информирует телеканал Fox News.

«На месте находятся десятки полицейских и сотрудников полиции, но пока нет ощущения крайней необходимости. Взрывчатых веществ пока не обнаружено», — прозвучало в эфире телеканала.

На данный момент правоохранители проводят проверку здания. Инцидент произошел на следующий день после убийства политика Чарли Кирка, в причастности к которому ранее подозревали членов Демпартии.

Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних выборах.

