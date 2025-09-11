ФБР обнародовало фото подозреваемого в убийстве Кирка, найдено оружие: новое о трагедии в университете Юты

Тем временем, по данным Майка Дженсена, специалиста по внутреннему терроризму из Университета Мэриленда, за первые шесть месяцев нынешнего года было зарегистрировано порядка 150 нападений, совершенных по политическим мотивам. Эта цифра почти в два раза превышает показатели за тот же период прошлого года.