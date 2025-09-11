ФБР просят помощи у общественности в установке личности, заявили в ведомстве.
На пулях, найденных в винтовке, из которой был предположительно убит политический активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк найдены антифашистские лозунги и инициалы. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal.
Помимо этого, Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали фотографию предположительного преступника. В связи с этим ФБР просит помочь в установке его личности. Новые подробности нападения убийства Чарли Кирка — в материале URA.RU.
Найдены пули с гравировкой ЛГБТ*
На винтовке, из которой, предположительно, был застрелен Кирк, были найдены пули с трансгендерной символикой (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Помимо этого, на боеприпасах найдены инициалы. Об этом сообщили The Wall Street Journal.
«Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых», — указано в сообщении телеканала CNN. Они приводят данные журнала.
ФБР обнародовало фото подозреваемого.
На фотографии предположительный убийца Чарли КиркаФото: ФБР.
ФБР опубликовало изображение мужчины, который, по данным ведомства, может быть причастен к убийству правозащитника Чарли Кирка. Бюро просит помочь установить его личность.
«Мы просим общественность помочь установить личность этого человека, представляющего интерес в связи с убийством Чарли Кирка в университете долины Юта», — сказано в сообщении. Его распространяет ФБР.
Трамп посмертно вручит награду Кирку.
Президент США Дональд Трамп объявил о посмертном награждении политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Такое заявление глава государства сделал во время церемонии в Пентагоне, приуроченной к годовщине террористических атак 11 сентября.
«Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
Найдено предположительное оружие покушения.
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили огнестрельное оружие. Оно, по предварительным данным, могло быть использовано при убийстве активиста Чарли Кирка в штате Юта.
«ФБР обнаружило винтовку, из которой, предположительно, был убит активист Кирк», — заявил представитель ведомства на специально организованной пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube. Отмечается, что найденная винтовка будет отправлена на экспертизу.
Убийство — переломный момент во всплеске политического насилия.
Убийство Кирка означает переломный момент во всплеске политического насилия. Это заявление указано в материале Reuters.
Тем временем, по данным Майка Дженсена, специалиста по внутреннему терроризму из Университета Мэриленда, за первые шесть месяцев нынешнего года было зарегистрировано порядка 150 нападений, совершенных по политическим мотивам. Эта цифра почти в два раза превышает показатели за тот же период прошлого года.
Усиление мер безопасности США.
Также Секретная служба США усилит меры безопасности после произошедшего с Чарли Кирком. Это указано в газете The Wall Street Journal.
«Меры безопасности на массовых мероприятиях с участием главы государства будут усилены», — указано в материале издания. Отмечается, что дополнительные меры будут применены также во время церемонии в Пентагоне в память о жертвах теракта 11 сентября и других мероприятиях с участием Трампа.
Кому было выгодно убийство Кирка.
Гибель Кирка представляет интерес для киевских властей, американской Демократической партии и аффилированных с ними спецслужб. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Экс-депутат отметил, что при таких происшествиях отрабатываются различные версии. От «сумасшедшего стрелка» до тех, кому это убийство выгодно.
Университет закрыт после случившегося.
Университет штата Юта, где был убит Чарли Кирк, объявил о временной приостановке своей деятельности до 15 сентября. В официальном сообщении вуза отмечается, что проведение экзаменов будет отложено, а сроки сдачи студенческих работ увеличены. Руководство университета также выразило соболезнования семье погибшего.
Все занятия были отменены. В том числе и те, которые проводятся онлайн. Также приостановлены все университетские мероприятия и работа администрации.
Цитата Кирка о потерях от огнестрельного оружия.
Также была найдена цитата активиста, которую назвали пророческой. Тогда Кирк высказывался о том, что человеческие жертвы, связанные с применением оружия, являются неизбежной платой за сохранение права на его хранение и ношение в США.
«Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — заявил Кирк. Это заявление прозвучало в апреле 2023 года после трагедии в школе города Нашвилл.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.