В российском городе нашли тела женщины и ребенка

В Туле произошла трагическая гибель женщины и её двухлетнего сына, тела которых были обнаружены в квартире дома во 2-м проезде Металлургов.
По предварительной информации следствия, ребёнок утонул в ванной, после чего мать, не вынеся горя, совершила самоубийство.
Следственное управление СК России по Тульской области возбудило уголовное дело по факту случившегося. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины и условия, приведшие к трагедии. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрос соседей и родственников погибших.
Расследование продолжается.
