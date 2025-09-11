В российском городе нашли тела женщины и ребенка

Следственное управление СК России по Тульской области возбудило уголовное дело по факту случившегося. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины и условия, приведшие к трагедии. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрос соседей и родственников погибших.