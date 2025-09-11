В Молдове автомобиль выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим авто: Один человек погиб, двое оказались в больнице

По предварительным данным, автомобиль BMW под управлением 30-летнего мужчины выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Dacia. За рулём Dacia находился 39-летний житель Кишинёва, а на пассажирском сиденье — 34-летняя женщина.