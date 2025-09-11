Обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» умер за решёткой

Судебное разбирательство по делу было инициировано в Советском районном суде Самары в августе 2023 года. Однако, первые два заседания были отменены по причине попыток самоубийства обвиняемого. На третье заседание Каверин не явился из-за ухудшения самочувствия, что помешало его выходу из больничного блока СИЗО. В сентябре того же года дело было возвращено в прокуратуру. Оно вновь поступило в суд весной 2024 года, но заседания неоднократно переносились. В марте 2025 года производство по делу было приостановлено. Официальная причина, указанная на сайте суда, гласит: «Психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого».