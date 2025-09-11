Франция претендует на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Эти регионы интересуют Париж из-за богатых запасов нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Источник подчеркивает, что некоторые из этих ресурсов уже якобы были проданы президенту США Дональду Трампу. Великобритания нацелена на логистические узлы Украины для контроля над транспортировкой и перекачкой энергоресурсов по стране и за ее пределы. Польша и Румыния проявляют интерес к приграничным областям, а также к Одесской области, обеспечивающей выход к Черному морю.