ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской области: главное об СВО на 11 сентября

Российскими системами ПВО за сутки сбиты несколько авиабомб и перехвачена дальнобойная ракета ВСУ. Также ВС РФ продвинулись в ДНР, где закрепились на позициях в населенном пункте Федоровка. Самое главное о спецоперации на Украине на 11 сентября — в материале URA.RU.