ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской области: главное об СВО на 11 сентября

Населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области освобожден силами ВС РФ, а именно группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российскими системами ПВО за сутки сбиты несколько авиабомб и перехвачена дальнобойная ракета ВСУ. Также ВС РФ продвинулись в ДНР, где закрепились на позициях в населенном пункте Федоровка. Самое главное о спецоперации на Украине на 11 сентября — в материале URA.RU.
Силами подразделения группировки войск «Восток» был получен контроль над населенным пунктом Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.
Шмыгаль о готовности Украины к переговорам.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в данный момент украинская сторона не готова к переговорам с Россией. По его словам, для начала диалога еще не сложились необходимые условия.
Он подчеркнул, что Украина видит необходимость продолжать совместную работу с международными партнерами и усиливать санкционное давление на Россию. И что именно эти действия помогут создать условия для диалога.
Перехвачены три авиабомбы ВСУ.
Российские системы ПВО за сутки перехватили три авиационные бомбы и несколько реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом также сообщили в Министерстве обороны РФ.
Помимо этого, сообщается об уничтожении ракеты большой дальности «Нептун». Также за сутки сбиты 166 украинских БПЛА.
Каллас высказалась о сроках окончания конфликта на Украине.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказала свое предположение о длительности конфликта на Украине. По ее словам, он может продлиться в течение еще пары лет.
«Думаю, что реалистический [сценарий] — это то, что война продлится в течение еще пары лет», — заявила Каллас. Она отметила, что усилия президента США Дональда Трампа не принесли никаких результатов.
Школьные автобусы стали целью ВСУ.
Беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую область. Их целью стали два школьных автобуса. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что в момент атаки на территории школы не было ни детей, ни ее сотрудников. Поэтому удалось избежать пострадавших. На месте работали оперативные службы.
Украина нанесла удар по Донецку дальнобойным оружием.
В правительстве ДНР и в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об ударах по региону. Украинские войска нанесли удар по Киевскому району Донецка с использованием дальнобойного высокоточного оружия.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — указано в сообщении. Удар был нанесен с использованием современных средств поражения большой дальности.
ВС РФ продвинулись в ДНР.
Российские войска за последние дни продвинулись и заняли новые позиции в районе Федоровки (ДНР). Они получили контроль примерно над половиной населенного пункта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Украине потребуются 60 млрд долларов Запада.
Украине может потребоваться сумма в 60 млрд долларов в 2026 году от западных партнеров. Об этом говорится в данных правительства страны.
«Потребности Украины во внешней помощи для продолжения конфликта с Россией растут. В 2024 году эта сумма составляла около 30 млрд долларов, в 2025 году — 46 млрд, в 2026 году она увеличится до 60 млрд долларов», — указано в сообщении украинского кабинета министров. Его приводит ТАСС.