Силовики обезвредили самодельную взрывчатку, заложенную для теракта против делегаций, прибывающих в Луганск на День города. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили представители российских оперативных структур.
Праздник из года в год отмечается во вторую субботу сентября, и в этот раз дата выпала на 13-е число. Обнаружить взрывное устройство удалось коммунальщикам — оно находилось около стеллы «Луганск» на выезде в Станицу Луганскую.
— Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы, — передает РИА Новости.
Представители Федеральной службы безопасности России сообщили, что системы радиоэлектронной борьбы подавили дрон Вооруженных сил Украины, который попытался атаковать Смоленскую атомную электростанцию.