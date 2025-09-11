Ричмонд
Теракт предотвратили в Луганске в преддверии Дня города

Силовики обезвредили самодельную взрывчатку, заложенную для теракта против делегаций, прибывающих в Луганск на День города. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили представители российских оперативных структур.

Праздник из года в год отмечается во вторую субботу сентября, и в этот раз дата выпала на 13-е число. Обнаружить взрывное устройство удалось коммунальщикам — оно находилось около стеллы «Луганск» на выезде в Станицу Луганскую.

— Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы, — передает РИА Новости.

Представители Федеральной службы безопасности России сообщили, что системы радиоэлектронной борьбы подавили дрон Вооруженных сил Украины, который попытался атаковать Смоленскую атомную электростанцию.