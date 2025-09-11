Лукашенко определил, кто сейчас может остановить конфликт в Украине

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают на Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — заявил президент Белоруссии. Его слова приводит издание «БелТА».