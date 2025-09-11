Ричмонд
Лукашенко определил, кто сейчас может остановить конфликт в Украине

Возможность завершения боевых действий на Украине зависит от позиций европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Для достижения мира нужны усилия стран Европы и Украины.

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают на Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — заявил президент Белоруссии. Его слова приводит издание «БелТА».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛукашенко: Россия готова выполнять договоренности с США по Украине.

Лукашенко выразил мнение, что дальнейшее затягивание военных действий не принесет победы ни одной из сторон, а лишь усугубит последствия для региона. Президент Белоруссии добавил, что Минск продолжит призывать к мирному диалогу и поиску компромиссных решений для завершения вооруженного противостояния.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что для достижения мира на Украине необходимо устранить коренные причины конфликта, возникшего после событий 2014 года и попыток интеграции Украины в НАТО. По его словам, Москва готова к переговорам и компромиссам, а дальнейшее развитие ситуации зависит от позиций европейских стран и украинского руководства.

