Суд признал экс-президента Бразилии Болсонару виновным в заговоре

Верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора против действующего главы государства Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, свидетельствуют итоги голосования.
Это произошло после того, как член суда Кармен Люсия поддержала обвинительный приговор. Она стала третьей из пяти судей, проголосовавшей за виновность Болсонару.
«Прокуратура убедительно доказала, что группа под руководством Жаира Мессиаса Болсонару разработала и реализовала план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила Кармен Люсия.
Напомним, в марте Федеральный верховный суд Бразилии постановил завести уголовное дело против Болсонару по обвинению в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти.
В августе стало известно, что бразильская федеральная полиция заподозрила Болсонару в отмывании свыше пяти миллионов долларов за год.