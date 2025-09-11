В Ростовской области 16-летний подросток врезался в дорожный знак на питбайке

Ранее автоэксперт Руслан Борисов заявил, что высокая популярность питбайков среди подростков привела к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий. Некоторые модели развивают скорость до 100 км/ч, но из-за отсутствия фар и поворотников представляют угрозу для других участников движения. Кроме того, из-за небольших габаритов их легко не заметить на дороге.