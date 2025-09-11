Трагически погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам

68-летний спортсмен входил в число наиболее титулованных лыжников советской эпохи. С 1981 по 1984 год он одержал четыре победы подряд в престижной 70-километровой гонке на чемпионатах СССР. В его активе также две победы в международном марафоне «Праздник Севера» и бронзовые медали на дистанции 15 километров.