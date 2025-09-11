Трагически погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев трагически погиб в результате масштабного пожара в Ленинградской области.
Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки Всеволожского района, где огонь полностью уничтожил шесть гаражей и серьезно повредил еще семь строений. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.
68-летний спортсмен входил в число наиболее титулованных лыжников советской эпохи. С 1981 по 1984 год он одержал четыре победы подряд в престижной 70-километровой гонке на чемпионатах СССР. В его активе также две победы в международном марафоне «Праздник Севера» и бронзовые медали на дистанции 15 километров.
Гибель легенды советского спорта стала потрясением для спортсменов. Сокарев оставался активным участником спортивной жизни даже после завершения профессиональной карьеры.
Причины возгорания устанавливаются следственными органами. Спортсмены и тренеры выражают соболезнования родным и близким чемпиона.
