В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом в селе Копылье, расположенном в Волынской области, здание полностью разрушено, сообщает украинский телеканал «Новости Live».

Источник: © РИА Новости

«Боеприпас с истребителя упал на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщает телеканал “Аверс”. Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.

В сопровождающем публикацию видео отмечается, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета на дом, в котором проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших нет.