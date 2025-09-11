В Волынской области истребитель ВСУ уронил ракету на жилой дом

«Боеприпас с истребителя упал на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщает телеканал “Аверс”. Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.