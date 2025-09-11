Армянский лидер объяснил характер современных отношений с Россией

Президент также пояснил, что армянские власти хотят, чтобы российская сторона принимала во внимание решения Еревана, принятые самостоятельно. По словам Хачатуряна, республика последовательно реализует курс на диверсификацию экономики и не сталкивается с противоречиями в международных обязательствах. Он отметил, что Армения выполняет все условия сотрудничества как с ЕАЭС, так и с ЕС, и до настоящего времени проблем в экономических отношениях не возникало.