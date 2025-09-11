Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР школьник 14 часов делал домашнее задание и попал в больницу

У ребенка наблюдалось учащенное дыхание, онемение и деформация пальцев.

Источник: Аргументы и факты

В Китае 11-летний мальчик попытался сделать за один день домашнее задание, которое ему задали на все лето, и попал в больнице, сообщает South China Morning Post.

26 августа ребенок из города Чанши в провинции Хунань сел за уроки в 8 часов утра и до 22 вечера, без перерывов, выполнял задания. Когда ребенку стало плохо, родители отвезли его в больницу.

Сообщается, что у школьника наблюдалось учащенное дыхание, онемение и деформация пальцев.

В больнице у него диагностировали респираторное заболевание. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка.

Директор педиатрического отделения больницы Чанши Чжан Сяофо рассказал, что в августе в отделении попали более 30 подростков с подобными симптомами.

Напомним, во Владивостоке четырёхлетний ребёнок из Китая выпал из окна четвёртого этажа гостиницы, где его семья остановилась во время туристической поездки, ребенок выжил.