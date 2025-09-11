В КНР школьник 14 часов делал домашнее задание и попал в больницу

В Китае 11-летний мальчик попытался сделать за один день домашнее задание, которое ему задали на все лето, и попал в больнице, сообщает South China Morning Post.
26 августа ребенок из города Чанши в провинции Хунань сел за уроки в 8 часов утра и до 22 вечера, без перерывов, выполнял задания. Когда ребенку стало плохо, родители отвезли его в больницу.
Сообщается, что у школьника наблюдалось учащенное дыхание, онемение и деформация пальцев.
В больнице у него диагностировали респираторное заболевание. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка.
Директор педиатрического отделения больницы Чанши Чжан Сяофо рассказал, что в августе в отделении попали более 30 подростков с подобными симптомами.
Напомним, во Владивостоке четырёхлетний ребёнок из Китая выпал из окна четвёртого этажа гостиницы, где его семья остановилась во время туристической поездки, ребенок выжил.