Убийца «Мисс Самарская полиция» умер за решеткой

Роман Каверин, обвиняемый в расправе над «Мисс Самарская полиция» Ириной Янковской, умер в больнице исправительного учреждения в конце августа. Об этом сообщила газета «КП» со ссылкой на осведомленный источник.
Каверина обвинили в убийстве инспектора по делам несовершеннолетних Янковской. Ночью 2 ноября 2022 года мужчина начал приставать к женщине около ночного клуба. Получив отказ, он ударил жертву ножом. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Преступник частично признал вину, но его версия отличалась от той, что выдвинули сотрудники правоохранительных органов. Он заявил, что напал на Янковскую в целях самообороны. Дело передали в Советский районный суд Самары в августе 2023 года.
Однако первые два заседания не состоялись из-за того, что подсудимый дважды попытался покончить с собой. Кроме того, уже в третий раз заседание отменили после того, как Каверин пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого дело вернули в прокуратуру, откуда оно вновь поступило в суд весной 2024 года. Заседания несколько раз переносили, а в марте 2025 года производство по делу было приостановлено.
Ночью 11 мая тело 18-летней девушки обнаружили висящим на прутьях металлического забора около территории парка «Счастье есть» в Перми. По предварительным данным, она погибла в результате несчастного случая.