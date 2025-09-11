Немецкий оборонный гигант разместит производство снарядов на Украине

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода.
Украина предоставила германскому концерну Rheinmetall землю для строительства завода по выпуску боеприпасов. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Решение принято после встречи Шмыгаля с главой Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне.
«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны», — отметил Шмыгаль в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что компания Rheinmetall построит на Украине предприятие по производству снарядов. Также сообщалось, что концерн запланировал произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о производстве 155-мм снарядов.