Немецкий оборонный гигант разместит производство снарядов на Украине

«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны», — отметил Шмыгаль в своем telegram-канале.