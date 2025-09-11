Ричмонд
Студент пермского колледжа погиб в бетономешалке во время практики

Студент колледжа погиб во время практики после того, как упал в бетономешалку на производственной базе в Пермском крае. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По словам представителей ведомства, подросток скончался на месте от полученных травм. Правоохранители допросили очевидцев трагедии и приступили ко всем необходимым экспертизам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

— Следственными органами будет дана правовая оценка действиям лиц, которые были обязаны следить за соблюдением требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, — передает официальный Telegram-канал краевого управления СК.

Ранее рабочий упал с высоты на строительном объекте на улице Борисовские Пруды на юго-востоке столицы. По факту смерти мужчины на стройке была организована проверка.