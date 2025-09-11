Ракета украинского истребителя рухнула на жилой дом в Волынской области

Ранее на территории Украины также происходили инциденты, связанные с падением ракет и гибелью военных специалистов. Так, в Киеве был уничтожен главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун — по данным петиции, он погиб в результате взрыва боевой части сбитой ракеты во время атаки беспилотников на позиции комплекса.