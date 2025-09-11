Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета украинского истребителя рухнула на жилой дом в Волынской области

Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе страны. По предварительным данным, в момент происшествия в здании никого не было. Об этом сообщают СМИ.

На западе Украины ракета ВСУ упала на пустой жилой дом (архивное фото).

Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе страны. По предварительным данным, в момент происшествия в здании никого не было. Об этом сообщают СМИ.

«Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины. По данным телеканала, людей в доме в момент происшествия не было», — сообщил местный телеканал «Аверс». Также сообщается, что по факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее на территории Украины также происходили инциденты, связанные с падением ракет и гибелью военных специалистов. Так, в Киеве был уничтожен главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун — по данным петиции, он погиб в результате взрыва боевой части сбитой ракеты во время атаки беспилотников на позиции комплекса.