Очевидцы сообщили о нескольких взрывах над Смоленском

В небе над Смоленском прогремело несколько взрывов. Предварительно, над городом сбили ряд беспилотников, сообщили aif.ru очевидцы.
«Первый взрыв прогремел около 22:40, через несколько минут последовал еще один. Гремело жутко, видели, как сбивали беспилотники. У машин сразу заорали сигнализации. Пожаров вроде бы нигде не видно», — рассказала местная жительница.
Еще один очевидец добавил, что слышал взрыв в момент, когда ехал по улице.
«Прогремело метрах в 200 от машины. Было страшно», — отметил он.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Население просят отойти от окон и не снимать работу ПВО.
При этом СМИ сообщают, что было слышно от пяти до восьми взрывов в общей сложности.