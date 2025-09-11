Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах над Смоленском

В Смоленской области объявлена опасность БПЛА. Населению рекомендовано отойти от окон. В городе слышны взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Смоленском прогремело несколько взрывов. Предварительно, над городом сбили ряд беспилотников, сообщили aif.ru очевидцы.

«Первый взрыв прогремел около 22:40, через несколько минут последовал еще один. Гремело жутко, видели, как сбивали беспилотники. У машин сразу заорали сигнализации. Пожаров вроде бы нигде не видно», — рассказала местная жительница.

Еще один очевидец добавил, что слышал взрыв в момент, когда ехал по улице.

«Прогремело метрах в 200 от машины. Было страшно», — отметил он.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Население просят отойти от окон и не снимать работу ПВО.

При этом СМИ сообщают, что было слышно от пяти до восьми взрывов в общей сложности.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше