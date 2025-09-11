Shot: Серия взрывов прогремела над Смоленском

Серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в четверг, 11 сентября, Telegram-канал Shot.
— Всего произошло от трех до пяти взрывов в южной части города. В небе были видны вспышки, а у машин сработали сигнализации. Очевидцы рассказали, что силы ПВО работают по украинским беспилотникам, — сказано в публикации.
Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.
В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ночь с 10 на 11 сентября российские силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями. Больше всего вражеских дронов сбили над Воронежским регионом.