Во Франции требуют импичмента Макрона из-за военной поддержки Польши

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова предоставить Польше три истребителя Rafale для усиления безопасности на восточном фланге НАТО. По данным французских СМИ, такое решение объясняется необходимостью укрепить оборонные возможности Польши якобы из-за возросшей угрозы со стороны России. В ответ на это Флориан Филиппо потребовал от парламента немедленных действий по отстранению президента от власти.