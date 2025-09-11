Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сотрудники ТЦК похитили священника

В Черновицкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, принудительно задержали митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу.

В Черновицкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, принудительно задержали митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу.

Инцидент был подтвержден Черновицко-Буковинской епархией, которая распространила соответствующее заявление через свои соцсети.

Согласно официальной позиции епархии, священнослужитель в настоящее время содержится в помещении территориального центра комплектования, расположенного в административном центре области — городе Черновцы.

Ранее сообщалось, что на Украине забили тревогу из-за изменений в политике США по поставкам оружия.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.