Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша послала Зеленскому военных после провокации с дронами

Польские военные отправятся на Украину для прохождения обучения по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Для координации этой инициативы в Киев выезжают главы министерств обороны и иностранных дел Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Польские военные поедут на Украину для обучения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польские военные отправятся на Украину для прохождения обучения по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Для координации этой инициативы в Киев выезжают главы министерств обороны и иностранных дел Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Мы уже говорим о технических моментах. В Киев отправился министр иностранных дел Радослав Сикорский, позже там будет министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Между собой уже разговаривают профессионалы, чтобы Польше перенять украинский опыт», — сказал Туск, передает РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШвеция поможет Польше усилить ПВО после инцидента с дронами.

Ранее Туск заявил о сбитых над Польшей дронах, которые, по его словам, были российскими. Никаких доказательств этому не было предоставлено. ГВременный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что Польша не предъявила доказательств российского происхождения этих дронов.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше