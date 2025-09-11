Польша послала Зеленскому военных после провокации с дронами

Ранее Туск заявил о сбитых над Польшей дронах, которые, по его словам, были российскими. Никаких доказательств этому не было предоставлено. ГВременный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что Польша не предъявила доказательств российского происхождения этих дронов.