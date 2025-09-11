Польша послала Зеленскому военных после провокации с дронами

Польские военные поедут на Украину для обучения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Польские военные отправятся на Украину для прохождения обучения по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Для координации этой инициативы в Киев выезжают главы министерств обороны и иностранных дел Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Мы уже говорим о технических моментах. В Киев отправился министр иностранных дел Радослав Сикорский, позже там будет министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Между собой уже разговаривают профессионалы, чтобы Польше перенять украинский опыт», — сказал Туск, передает РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШвеция поможет Польше усилить ПВО после инцидента с дронами.
Ранее Туск заявил о сбитых над Польшей дронах, которые, по его словам, были российскими. Никаких доказательств этому не было предоставлено. ГВременный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что Польша не предъявила доказательств российского происхождения этих дронов.