Количество погибших при взрыве цистерны с газом в Мехико увеличилось до восьми

Количество погибших при взрыве автоцистерны со сжиженным газом в Мехико возросло до восьми человек, пострадавших — до 94. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клара Бругада на пресс-конференции, выразив глубокое сожаление в связи с произошедшим.

Источник: Life.ru

Градоначальник уточнила, что 22 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 67 остаются в больницах, получая необходимую медицинскую помощь. При этом, благодаря оперативной работе врачей и медперсонала, 19 человек уже выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, в среду на автомобильной развязке в районе Истапалапа взорвалась автоцистерна со сжиженным газом. Огнём было уничтожено более 20 автомобилей, а также повреждены близлежащие здания. В настоящее время прокуратура Мехико ведет расследование причин трагедии. Известно, что цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Одним из вопросов, требующих выяснения, является наличие у перевозчика действующей страховой защиты на момент происшествия.