Количество погибших при взрыве цистерны с газом в Мехико увеличилось до восьми

Напомним, в среду на автомобильной развязке в районе Истапалапа взорвалась автоцистерна со сжиженным газом. Огнём было уничтожено более 20 автомобилей, а также повреждены близлежащие здания. В настоящее время прокуратура Мехико ведет расследование причин трагедии. Известно, что цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Одним из вопросов, требующих выяснения, является наличие у перевозчика действующей страховой защиты на момент происшествия.