Число погибших в результате удара Израиля по Йемену возросло до 46

Количество погибших в результате ударов Израиля по территории Йемена увеличилось до 46, сообщает министерство здравоохранения правительства йеменских повстанцев.
Израильская сторона нанесла удары по Сане и провинции Эль-Джауф.
«Число погибших в результате атаки на Сану и Эль-Джауф возросло до 46, ещё 165 человек получили ранения. Среди них множество женщин и детей. Число погибших не окончательное», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов (движение «Ансар Аллах») неподалёку Саны и провинции Эль-Джауф на севере Йемена.