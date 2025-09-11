Ричмонд
Число погибших в результате удара Израиля по Йемену возросло до 46

В Йемене уточнили, что ещё 165 человек получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате ударов Израиля по территории Йемена увеличилось до 46, сообщает министерство здравоохранения правительства йеменских повстанцев.

Израильская сторона нанесла удары по Сане и провинции Эль-Джауф.

«Число погибших в результате атаки на Сану и Эль-Джауф возросло до 46, ещё 165 человек получили ранения. Среди них множество женщин и детей. Число погибших не окончательное», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов (движение «Ансар Аллах») неподалёку Саны и провинции Эль-Джауф на севере Йемена.