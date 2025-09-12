Путин, Си и Трамп вступают в новый период жесткой конкуренции

— Ни на кого. Только на себя. Во-первых, потому, что идея России о многополярном мире подразумевает сильную, суверенную Россию, так как если вы выступаете за многополярный мир, если вы хотите построить его, вы априори должны быть сильными. И в этом плане Россия должна опираться только на себя. Да, есть какие-то традиционные партнеры, есть традиционные сферы влияния, есть постсоветское пространство, есть Африка. Но у всех стран свои интересы. В глобальной политике нет ни друзей, ни врагов. Есть только национальные интересы. И в этом плане Россия, конечно, может выстраивать какие-то промежуточные союзы, но опираться в первую очередь она будет на свои силы.