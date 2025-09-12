Путин, Си и Трамп вступают в новый период жесткой конкуренции

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу лидера КНР о глобальном управлении, но не отказался от своей идеи многополярности.
После саммита ШОС окончательно сложилось понимание, каким видят мир будущего крупнейшие игроки — Россия, Китай и США. Свою инициативу глобального управления впервые озвучил лидер КНР Си Цзиньпин. И это — третий вариант образа будущего, который будет конкурировать с идеями Владимира Путина и Дональда Трампа. Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что в борьбе за лучший мир РФ может даже согласиться на доминирование США и КНР. Но — только ради окончательного формирования многополярности.
— На саммите ШОС в Тяньцзине лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления. Насколько вообще реалистично выглядит идея Си, которая декларирует намерение «строго придерживаться суверенного равенства»?
Политолог Михаил Карягин раскрыл цели России, США и Китая в формировании будущего миропорядкаФото: Михаил Терещенко/ТАСС.
— Пока не очень понятно, как именно реализовывать эту инициативу. Думаю, что в первую очередь эта идея будет лежать в плоскости экономического инструментария: это и расчеты в национальных валютах, какая-то институциональная среда для обмена опытом и практиками по обходу санкций, потому что санкции и пошлины применяются уже не только по отношению к России.
В целом у этой идеи есть развитие: мы видим, как ООН критикуют со всех сторон — критикует Запад, критикуют не западные форматы, которые указывают на то, что ООН не выполняет свои функции. Поэтому сама по себе инициатива Си — это важный месседж, который меняет антиколониальную, антизападную повестку.
Идет смена парадигмы, согласно которой Запад уже не воспринимается как единственный центр силы, и все больше не западных стран понимают, что им в новом мире необходимо как-то формировать место под себя, создавать под себя институты. В ближайшее время, думаю, мы как раз будем наблюдать этот процесс.
— Как эта идея коррелируется с идеей Путина о многополярности? Инициатива Си — это в ее развитие, или это будут параллельные процессы?
— В целом, инициатива Си не совсем соотносится с треком России про многополярность. Тем не менее Россия будет включаться в развитие этой идеи по нескольким причинам. Первое — это поддержка российско-китайских отношений и реверанс в сторону Пекина, своеобразное «спасибо» Китаю за то, что он сохраняет нейтралитет по одним вопросам, а по другим поддерживает Россию.
У России и Китая разное видение образа будущего миропорядка, считает политолог Михаил КарягинФото: Илья Московец © URA.RU.
Второе — это, конечно, близкие истории, но все-таки Россия выступает за более анатомичный мир. Для нас важно, чтобы формировался не какой-то второй центр силы, а чтобы таких центров было больше, чем два. Китаю же, судя по тому, что озвучено Си Цзиньпином, более интересно сформировать альтернативный центр силы вокруг себя. Это довольно-таки очевидная история, поскольку вокруг Китая сгущаются тучи, и Соединенные Штаты в лице Трампа, безусловно, будут усиливать давление. Поэтому Китаю нужны союзники, которые будут поддерживать его и помогать ему.
Я думаю, что окончательные цели у России и у Китая все же разные. Но на текущем этапе как инструмент достижения промежуточных целей идея Си о глобальном управлении поддержана Россией.
— Что нам это даст в итоге?
— Давайте приведу здесь такую аналогию. Россия бежит пусть не марафон, но полумарафон. Нужно пробежать определенную дистанцию. И на этом этапе Китай выдвигает инициативу, которая в целом укладывается в логику российского дискурса: чтобы перейти к многополярному миру, можно сначала хотя бы промежуточно добиться двухполярного мира — вернуть систему, которая рухнула после распада Советского Союза. В целом, инициатива Китая, конечно, расшатывает гегемонию Запада, поэтому Россия будет их поддерживать.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин нарушил планы Трампа на БРИКС.
— Вы считаете, что сценарий, когда Вашингтон и Пекин, которому не нужна война с США ни в каком виде, договорятся и придут к биполярной системе, возможен?
— Этот сценарий, конечно, возможен. Но пока я не очень вижу, что он возможен в период президентства Трампа, потому что Трамп не предполагает создание двухполярного мира. Он борется за слом послевоенного консенсуса, который образовался после Второй мировой войны. Но ему это нужно для переоформления гегемонии США.
Трамп хочет новый миропорядок, в котором роль Соединенных Штатов усилится. Сегодня уже очевидно, что парадигма послевоенного консенсуса исчерпывает себя, и каждая страна пытается предложить свое глобальное видение, какой-то свой глобальный путь, дискурс.
Американский президент Дональд Трамп не видит в своем образе мира Китай как один из плюсовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Но я не очень вижу, как Трамп договаривается с Си. Он воспринимает Китай как витальную угрозу (угрозу для жизни, — ред.), поэтому думаю, вряд ли возможны какие-то договорнячки между США и Китаем в ближайшие три с половиной года. Потом — возможны. Не думаю, что демократы могли бы отказаться от такого сценария, или даже Вэнс.
— А что с Россией в таком случае?
— Россия будет поддерживать этот процесс вплоть до того, как сформируется двухполярный мир, потому что Москвой это будет восприниматься как промежуточная точка: да, мы сломали старую систему однополярного мира, теперь он двухполярный, но нужно дальше идти.
И здесь возможны конфликты, которые могут перейти в военную плоскость. Поэтому Китай, конечно, тоже очень заинтересован в поддержке России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Си в Китае вдвоем обсудили будущее Украины.
Что касается России в этом треугольнике… Знаете, в теории игр есть такое понятие «дуэль трех лиц» — это когда есть три стрелка, каждый из них знает навыки соперников: силы у всех разные. И вот в этой «дуэли трех лиц» может победить, кого считают самым слабым стрелком, потому что два других будут стрелять друг в друга, так как они знают, что они оба стреляют хорошо. Игра продолжается, пока в ней не останется только один выживший.
Так вот у России в руках может оказаться «золотая акция»: Россия сможет играть на обоих полях — и на поле США, и на поле Китая.
— То есть Россию устроит ситуация, когда мир снова станет двухполярным, даже если этими полюсами будут США и Китай?
С собственной инициативой по будущему мироустройству из крупных игроков Глобального Юга пока не выступила лишь Индия Фото: пресс-служба президента РФ.
— Сейчас Россию это вполне устроит. Публично, конечно, никто не будет озвучивать, что это США и Китай. Мы будем говорить, что находимся на другом полюсе, диаметрально противоположном США. Возможно, это будет позиционироваться не как второй полюс Китай, а как полюс БРИКС или Россия — Индия — Китай. В общем-то такие нарративы мы уже видим после саммита ШОС, когда стали говорить о связке медведя, дракона и слона. То есть будет один полюс — это Соединенные Штаты и их прислужники, и второй — это не западные страны, равноправные партнеры. Но впоследствии Россия, конечно, будет отстаивать свои национальные интересы.
— Россия уже много лет продвигает идею многополярного мира. Китай при Си Цзиньпине напористо и даже политически агрессивно пытается выйти на ведущие роли в этом новом миропорядке. Не обернется ли это его глобальное управление новой гегемонией, хотя бы в отдельно взятом макрорегионе?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Россия и Китай могут оказаться на одном поле боя".
— Пока таких тенденций я не вижу. Проблема в том, что мы пока не понимаем, как воплотить все эти идеи, что будет предложено, какие механизмы, какие инструменты будут использоваться в рамках ШОС, БРИКС для противостояния Соединенным Штатам, — непонятно. Обсуждение этих вопросов идет в закрытом режиме. Но пока я не вижу перспективы, что идея Китая о глобальном управлении станет неким аналогом, например, Евросоюза, неким политическим сообществом, в рамках которого страны делегируют часть своего суверенитета и получают какие-то преференции.
— А какое место в системе глобального управления Си, на ваш взгляд, будет отведено России, какое — США и Европе?
— США, как и прежде будут цинично использовать Европу как своего партнера в торговой войне для атак на не западные форматы, на Россию, на Китай, на Индию. У Брюсселя мало инструментов для ведения самостоятельной политики. Поэтому здесь останется подчиненное положение. США будут максимально использовать Европу в своих целях.
С Россией, у которой сегодня самая боеспособная армия в мире, невозможно не считаться, уверен политолог КарягинФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Что касается России, здесь несколько аспектов. Во-первых, экономическая история. Это газовые проекты, в том числе «Сила Сибири — 2», это Северный морской путь — важная транспортная артерия. Соответственно, Россия уже играет важную не только экономическую, но и логистическую роль.
Второе — это военная составляющая: российская армия — единственная в мире, которая имеет серьезный боевой опыт и которая успешно создает новые виды вооружений. Все это дает основание полагать, что Россия и впредь будет играть серьезную роль в формировании глобальной картины мира.
— Сейчас Россия во многом ограничена в своих действиях: у нас гибридная война с Западом. Да, выстраиваем диалог с США, но через три года власть там снова может сменить окраску. Кроме того, Китай стремится к усилению по всем направлениям. Как в этих условиях России стать одним из центров силы в системе глобального управления?
— Россия должна предлагать собственное видение глобальной картины мира — то, как мы видим образ будущего. Как раз за этот образ будущего и идет сейчас борьба идей.
Россия будет встраиваться в эту борьбу. И это позволит ей стать одним из центров силы. Если у политического актора нет представления глобального мира, если он ничего не может предложить миру, то мир не обязан считаться с ним.
По старым лекалам готова и дальше делить мир только ЕвропаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
И инициатива Си, прозвучавшая в Тяньцзине, неслучайно появилась именно сейчас: ведь именно сейчас идет обострение этой борьбы за глобальный образ будущего. Для США это лозунг «Сделаем Америку снова великой», для России это многополярность. Вот и у Китая появилась своя инициатива. Не удивлюсь, если в ближайшее время Индия тоже что-то предложит. У Европы никакого видения будущего нет, кроме одного — давайте сохраним все, как было, то есть старый послевоенный статус-кво не должен меняться.
— Вы назвали те самые идеи образа будущего, которые транслируют Россия, США и Китай. А на кого Россия может положиться в укреплении своей идеи о многополярности, своего положения в мире (если говорить о наших партнерах по ШОС, по БРИКС, о партнерах на Африканском континенте и в Латинской Америке)?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Северная Корея — более надежный союзник России, чем страны ОДКБ".
— Ни на кого. Только на себя. Во-первых, потому, что идея России о многополярном мире подразумевает сильную, суверенную Россию, так как если вы выступаете за многополярный мир, если вы хотите построить его, вы априори должны быть сильными. И в этом плане Россия должна опираться только на себя. Да, есть какие-то традиционные партнеры, есть традиционные сферы влияния, есть постсоветское пространство, есть Африка. Но у всех стран свои интересы. В глобальной политике нет ни друзей, ни врагов. Есть только национальные интересы. И в этом плане Россия, конечно, может выстраивать какие-то промежуточные союзы, но опираться в первую очередь она будет на свои силы.