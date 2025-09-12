Политолог: Путин и Си немного разошлись в видении образа будущего мира

«В целом, инициатива Си не совсем соотносится с треком России про многополярность. Тем не менее, Россия будет включаться в развитие этой идеи по нескольким причинам. Первое — это, конечно, поддержка российско-китайских отношений и реверанс в сторону Пекина. Второе — все-таки Россия выступает за более анатомичный мир: для нас важно, чтобы не формировался какой-то второй центр силы, а чтобы таких центров было больше, чем два. Китаю же более интересно сформировать альтернативный центр силы вокруг себя», — объяснил эксперт.