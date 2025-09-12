На территории Смоленской области объявили угрозу атаки БПЛА

Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Смоленской области. Беспилотную опасность на территории региона объявили в 22:40 11 сентября. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он призвал жителей к спокойствию. Губернатор также напомнил о правилах безопасности при беспилотной опасности. Он предупредил о запрете на съемку работы сил ПВО.
«В Смоленской области опасность БПЛА. В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ», — написал Василий Анохин.
Тем временем непростая ситуация складывается в Белгородской области. Дроны массированно атакуют региональный центр на протяжении двух дней. Работа крупных ТЦ временно приостановлена.