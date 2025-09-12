Ричмонд
На территории Смоленской области объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 11 сентября в Смоленской области объявили угрозу беспилотной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Смоленской области. Беспилотную опасность на территории региона объявили в 22:40 11 сентября. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он призвал жителей к спокойствию. Губернатор также напомнил о правилах безопасности при беспилотной опасности. Он предупредил о запрете на съемку работы сил ПВО.

«В Смоленской области опасность БПЛА. В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ», — написал Василий Анохин.

Тем временем непростая ситуация складывается в Белгородской области. Дроны массированно атакуют региональный центр на протяжении двух дней. Работа крупных ТЦ временно приостановлена.

