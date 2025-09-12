США и Китай могут сформировать биполярный мир

«Китай выдвигает инициативу, которая в целом укладывается в логику российского дискурса: чтобы перейти к многополярному миру, можно сначала хотя бы промежуточно добиться двухполярного мира — вернуть систему, которая рухнула после распада Советского Союза. Инициатива Китая расшатывает гегемонию Запада, поэтому Россия будет их поддерживать. И возможен сценарий прихода к биполярности — США и Китай. Россия будет поддерживать этот процесс вплоть до того, как сформируется двухполярный мир, потому что Москвой это будет восприниматься как промежуточная точка: да, мы сломали старую систему однополярного мира, теперь он двухполярный, но нужно дальше идти», — полагает Карягин.