США и Китай могут создать биполярный мир, но только не при Дональде Трампе, считает политолог Михаил Карягин.
США и Китай могут сформировать биполярный мир, и Россию на какой-то период это устроит, поскольку это будет означать полный крах гегемонии Америки. Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в интервью URA.RU сказал, что инициатива Китая о глобальном управлении может стать одним из важных элементов в процессе формирования многополярности.
«Китай выдвигает инициативу, которая в целом укладывается в логику российского дискурса: чтобы перейти к многополярному миру, можно сначала хотя бы промежуточно добиться двухполярного мира — вернуть систему, которая рухнула после распада Советского Союза. Инициатива Китая расшатывает гегемонию Запада, поэтому Россия будет их поддерживать. И возможен сценарий прихода к биполярности — США и Китай. Россия будет поддерживать этот процесс вплоть до того, как сформируется двухполярный мир, потому что Москвой это будет восприниматься как промежуточная точка: да, мы сломали старую систему однополярного мира, теперь он двухполярный, но нужно дальше идти», — полагает Карягин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин, Си и Трамп вступают в новый период жесткой конкуренции.
В конечном итоге, в этой большой игре победителем может выйти Россия, которая выстраивает отношения и с США, и с Китаем. «У России в руках может оказаться “золотая акция”», — полагает политолог.