Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Китай могут сформировать биполярный мир

США и Китай могут сформировать биполярный мир, и Россию на какой-то период это устроит, поскольку это будет означать полный крах гегемонии Америки. Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в интервью URA.RU сказал, что инициатива Китая о глобальном управлении может стать одним из важных элементов в процессе формирования многополярности.

США и Китай могут создать биполярный мир, но только не при Дональде Трампе, считает политолог Михаил Карягин.

США и Китай могут сформировать биполярный мир, и Россию на какой-то период это устроит, поскольку это будет означать полный крах гегемонии Америки. Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в интервью URA.RU сказал, что инициатива Китая о глобальном управлении может стать одним из важных элементов в процессе формирования многополярности.

«Китай выдвигает инициативу, которая в целом укладывается в логику российского дискурса: чтобы перейти к многополярному миру, можно сначала хотя бы промежуточно добиться двухполярного мира — вернуть систему, которая рухнула после распада Советского Союза. Инициатива Китая расшатывает гегемонию Запада, поэтому Россия будет их поддерживать. И возможен сценарий прихода к биполярности — США и Китай. Россия будет поддерживать этот процесс вплоть до того, как сформируется двухполярный мир, потому что Москвой это будет восприниматься как промежуточная точка: да, мы сломали старую систему однополярного мира, теперь он двухполярный, но нужно дальше идти», — полагает Карягин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин, Си и Трамп вступают в новый период жесткой конкуренции.

В конечном итоге, в этой большой игре победителем может выйти Россия, которая выстраивает отношения и с США, и с Китаем. «У России в руках может оказаться “золотая акция”», — полагает политолог.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше