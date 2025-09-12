В Черновицкой области Украины сотрудники военкомата похитили священника

В Черновицкой области, которая находится на западе Украины, похищен протоиерея канонической УПЦ Николай Грига, в Черновицко-Буковинский епархии заявили, что его похитили сотрудники территориального центра комплектования.
«Сотрудники ТЦК забрали клирика Черновицко-Буковинской епархии УПЦ — митрофорного протоиерея Николая Григу», — говорится в сообщении епархии в соцсети Facebook*.
В Черновицко-Буковинский епархии утверждают, что в настоящее время похищенный находится в военкомате в городе Черновцы.
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области Украины после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому. Кроме того, военкомы избили 65-летнего пенсионера и насильно доставили его в территориальный центр комплектования.
