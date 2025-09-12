Россия предложила миру заманчивый образ будущего, но есть нюанс

«За глобальный образ будущего мироустройства и идет борьба идей. Россия будет встраиваться в эту борьбу. И это позволит ей стать одним из центров силы. Если у политического актора нет представления глобального мира, если он ничего не может предложить миру, то мир не обязан считаться с ним. Для США это лозунг “Сделаем Америку снова великой”, для России это многополярность. Вот и у Китая появилась своя инициатива», — отметил Карягин.