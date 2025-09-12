Трамп поменял мнение по поводу упавших в Польше беспилотников

Ранее Трамп, комментируя инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, выразил свое отношение словом «приехали», фактически возложив ответственность на Россию за предполагаемое нарушение польского воздушного пространства. Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял о якобы сбитых над территорией страны «российских беспилотниках», однако не представил подтверждающих доказательств их происхождения. Российские официальные представители, в частности временный поверенный в делах России Андрей Ордаш и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвергли выдвинутые обвинения, подчеркнув как отсутствие доказательной базы, так и отсутствие официальных запросов со стороны Варшавы.