Трамп поменял мнение по поводу упавших в Польше беспилотников

Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками мог быть ошибкой.

Президент США Дональд Трамп допустил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши могло быть результатом ошибки. Об этом глава Белого дома завил, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Возможно, это могло быть ошибкой. И я недоволен этой ситуацией», — заявил Трамп, чьи слова приводит агентство Clash Report.

Ранее Трамп, комментируя инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, выразил свое отношение словом «приехали», фактически возложив ответственность на Россию за предполагаемое нарушение польского воздушного пространства. Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял о якобы сбитых над территорией страны «российских беспилотниках», однако не представил подтверждающих доказательств их происхождения. Российские официальные представители, в частности временный поверенный в делах России Андрей Ордаш и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвергли выдвинутые обвинения, подчеркнув как отсутствие доказательной базы, так и отсутствие официальных запросов со стороны Варшавы.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
