ВСУ атакуют РФ дронами, в Калуге остановили работу аэропорта: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

В других регионах также фиксируются ограничения из-за угроз воздушных атак. В частности, аэропорту Калуги (Грабцево) временно введены ограничения на прибытие и отправление рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в администрации воздушной гавани. Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке ВСУ нанести комбинированный удар по территории региона. URA.RU следит за ситуацией в регионах РФ в онлайн-трансляции.