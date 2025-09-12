Ричмонд
ВСУ атакуют РФ дронами, в Калуге остановили работу аэропорта: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

В Смоленской области объявлена опасность атаки дронов.

В Смоленской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. В Белгороде после взрыва дрона за медицинской помощью обратилась пострадавшая. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, у женщины диагностировали баротравму, лечение она будет проходить амбулаторно.

В других регионах также фиксируются ограничения из-за угроз воздушных атак. В частности, аэропорту Калуги (Грабцево) временно введены ограничения на прибытие и отправление рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в администрации воздушной гавани. Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке ВСУ нанести комбинированный удар по территории региона. URA.RU следит за ситуацией в регионах РФ в онлайн-трансляции.