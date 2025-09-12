Польские власти сообщили об обнаружении 17-го беспилотника

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, инцидент произошел на территории Польши, и в ответ армия государства предприняла необходимые меры по нейтрализации угрозы. Также Туск созвал экстренное заседание Совета министров по этому поводу. Полиция Люблинского воеводства официально подтвердила обнаружение поврежденного беспилотника на территории страны. Подробнее — в сюжете URA.RU.