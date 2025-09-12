Посла РФ в Румынии вызвали в МИД после инцидента с БПЛА в Польше

Румыния вызвала российского посла из-за происшествия в Польше.
Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) страны из-за инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте румынского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи дипломаты довели до сведения российского посла позицию Бухареста, отметив, что власти Румынии «осуждают нарушение воздушного пространства Польши» якобы российскими беспилотниками. «Румыния выражает глубокую обеспокоенность эскалацией, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении министерства.
Ранее представители российского внешнеполитического ведомства и Минобороны не комментировали обвинения в адрес России по данному инциденту. Власти Румынии отметили, что продолжают следить за развитием ситуации и поддерживают регулярные контакты с союзниками по НАТО для обмена информацией и координации действий.
Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши произошел ночью 10 сентября, когда польские военные зафиксировали вторжение 19 беспилотников, которые, по их данным, были российского происхождения. После этого Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН и вызвала российского дипломата для объяснений, однако российская сторона заявила об отсутствии доказательств.