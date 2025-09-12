Трамп сообщил о значительных успехах в расследовании убийства Чарли Кирка

Чарли Кирк был застрелен во время выступления на митинге в университете штата Юта в Ореме, после чего Дональд Трамп пообещал призвать к ответственности всех причастных к политическим преследованиям. Кирк являлся одной из ключевых фигур консервативного движения и был известен призывами к прекращению поддержки Украины. Подозреваемый в нападении уже задержан, а президент США ранее заявлял о намерении добиваться справедливости по этому делу.