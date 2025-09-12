Ричмонд
Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках

Евроюст не может предоставить информацию об участии организации в процессе экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Якобин Брейкинк, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Мы не можем разглашать информацию о каких-либо расследованиях, в которых мы можем или не можем участвовать, без предварительного согласия властей», — сообщила Брейкинк, отказавшись подтвердить или опровергнуть факт поступления ходатайства об участии Евроюста в деле Кузнецова.

Ранее немецкие следственные органы заявили, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов играл ключевую роль в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Следователи считают, что Кузнецов был руководителем диверсионной группы и входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для проведения диверсии. Утверждается, что он координировал действия международной группы и принимал непосредственное участие в подготовке взрывов.

