Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках

«Мы не можем разглашать информацию о каких-либо расследованиях, в которых мы можем или не можем участвовать, без предварительного согласия властей», — сообщила Брейкинк, отказавшись подтвердить или опровергнуть факт поступления ходатайства об участии Евроюста в деле Кузнецова.
Ранее немецкие следственные органы заявили, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов играл ключевую роль в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Следователи считают, что Кузнецов был руководителем диверсионной группы и входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для проведения диверсии. Утверждается, что он координировал действия международной группы и принимал непосредственное участие в подготовке взрывов.