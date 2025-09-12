Ричмонд
Мосгорсуд продлил арест директора ФКУ Налог-сервис Филимошина

Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы о продлении ареста руководителя ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Апелляционная жалоба Филимошина отклонена, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в заявлении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили ещё в середине июня. Согласно обвинению, Филимошин может быть приговорён к лишению свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее IT-предпринимателя и сооснователя компании IBS Сергея Мацоцкого обвинили в передаче взятки на сумму свыше 90 миллионов рублей. Арест предпринимателя связан с коррупционной схемой, в которой также фигурируют руководители «Налог-сервиса» Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев. Оба были задержаны и помещены под стражу ещё в мае.