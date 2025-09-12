Мосгорсуд продлил арест директора ФКУ Налог-сервис Филимошина

Ранее IT-предпринимателя и сооснователя компании IBS Сергея Мацоцкого обвинили в передаче взятки на сумму свыше 90 миллионов рублей. Арест предпринимателя связан с коррупционной схемой, в которой также фигурируют руководители «Налог-сервиса» Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев. Оба были задержаны и помещены под стражу ещё в мае.