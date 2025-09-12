Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
