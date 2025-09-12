Ричмонд
Собянин: силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО двух БПЛА, летевших на столицу.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше