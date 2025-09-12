Ричмонд
Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО уничтожили два вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

Вечером 11 сентября серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

