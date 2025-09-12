Экс-президент Бразилии получил 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота

Ранее действующий глава Бразилии Лула да Силва провел параллели с бывшим президентом своей страны, который, по его словам, больше заботился о личных интересах, чем о государственных. Имя экс-президента он не назвал, однако, как отмечает G1, речь шла о Болсонару.