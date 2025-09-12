Ричмонд
Экс-президент Бразилии получил 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота

Экс-президент Бразилии Жаира Болсонару проведет остаток жизни в тюрьме. Суд приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте. Об этом сообщил новостной портал G1.

«Первая коллегия Верховного федерального суда впервые в истории Бразилии признала бывшего президента виновным в организации заговора с целью осуществления госпереворота. Болсонару приговорен к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы», — передает решение суда портал G1.

В феврале 2025 года Болсонару сообщил о планах вывести Бразилию из состава БРИКС и Всемирной организации здравоохранения в случае своего возвращения на пост президента. Его заявление прозвучало на фоне схожих инициатив политических союзников — президента США Дональда Трампа и главы Аргентины Хавьера Милея, ранее объявивших о выходе своих государств из ряда международных структур.

Ранее действующий глава Бразилии Лула да Силва провел параллели с бывшим президентом своей страны, который, по его словам, больше заботился о личных интересах, чем о государственных. Имя экс-президента он не назвал, однако, как отмечает G1, речь шла о Болсонару.

