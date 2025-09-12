Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

В России тем временем создали первый специальный отряд БПЛА с пунктом управления, расположенным в сотнях километров от линии боевых действий. Тыловой центр управления сформирован на основе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. В работу переданы беспилотники «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».