Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Два украинских дрона ликвидированы в ночь на 12 сентября. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Он пояснил, что на месте падения фрагментов БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и повреждениях информации не поступало. Дроны ликвидированы около 01:30 по Москве.
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.
В России тем временем создали первый специальный отряд БПЛА с пунктом управления, расположенным в сотнях километров от линии боевых действий. Тыловой центр управления сформирован на основе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. В работу переданы беспилотники «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».