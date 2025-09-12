Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Комсомольская правда

Два украинских дрона ликвидированы в ночь на 12 сентября. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он пояснил, что на месте падения фрагментов БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и повреждениях информации не поступало. Дроны ликвидированы около 01:30 по Москве.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

В России тем временем создали первый специальный отряд БПЛА с пунктом управления, расположенным в сотнях километров от линии боевых действий. Тыловой центр управления сформирован на основе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. В работу переданы беспилотники «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

