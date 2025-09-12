В полиции США заявили, что убийца Кирка всё ещё на свободе

Департамент общественной безопасности сообщает о поступлении свыше 200 сообщений от граждан, которые могли бы помочь следствию. Правоохранительные органы уточняют, что изучают большое количество зацепок, но ни одна из них пока не позволила установить личность нападавшего или привести к его задержанию.