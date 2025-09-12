Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Министерства обороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, —написал он в своем канале в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранее он передал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые летели на столицу.

Вечером 11 сентября серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше