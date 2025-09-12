Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В ночь с 11 на 12 сентября силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

Согласно его данным, расчёты ПВО перехватили четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает SHOT, жители Одинцовского района слышали серию взрывов, начиная с 01:15. По словам очевидцев, в небе произошли вспышки и раздавался звук мотора. Также о взрывах сообщили жители города Наро-Фоминск.

Напомним, незадолго до этого система противовоздушной обороны сработала в Смоленске. В воздушном пространстве города прозвучало от трёх до пяти взрывов. Местные жители сообщали, что в небе произошли вспышки, у автомобилей сработали сигнализации.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше