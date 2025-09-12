Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Согласно его данным, расчёты ПВО перехватили четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Как сообщает SHOT, жители Одинцовского района слышали серию взрывов, начиная с 01:15. По словам очевидцев, в небе произошли вспышки и раздавался звук мотора. Также о взрывах сообщили жители города Наро-Фоминск.
Напомним, незадолго до этого система противовоздушной обороны сработала в Смоленске. В воздушном пространстве города прозвучало от трёх до пяти взрывов. Местные жители сообщали, что в небе произошли вспышки, у автомобилей сработали сигнализации.